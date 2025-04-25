Bakanlık afetlerde haberleşme sorununu kendi raporuna da yazmış, konu Meclis gündemine de girmiş: Göz göre göre, haberleşememe

Yayınlanma: 25.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2025 - 08:39

İstanbul’da yaşanan depremin ardından haberleşme sisteminde yaşanan aksaklıklar konuşulurken; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Stratejik Planı’nda yer alan “afet ve acil durumlar ile seferberlik planlamalarına ilişkin görevlerin hangi birim sorumluluğunda yürütüleceğinin belirsiz ve yasal altyapısının yetersiz olduğu, bu nedenle ulaştırma ve haberleşme alanlarında koordinasyon sağlanamadığı” tespiti dikkat çekti. Planda olağanüstü durumlarda ulaştırma ve haberleşme kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması için 2025’te 500 bin TL ayrıldığı da yer aldı. Bakanlığın raporundaki bu tespitlerin önergelerle Meclis gündemine getirildiği de görüldü.

İstanbul’da yaşanan deprem, acil durumlardaki haberleşme sorununu yeniden gündeme getirdi. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Stratejik Planı’ndaki bazı tespitler dikkat çekti. Bakanlık, 2024-2028 yılları için hazırladığı stratejik planına “Afetlerde ve olağanüstü durumlarda ulaştırma ve haberleşme kaynaklarının planlı, verimli ve etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır” hedefini koydu. Ancak planda bu hedefe risk olarak “Afet ve acil durumlar ile seferberlik planlamalarına ilişkin görevlerin hangi birim sorumluluğunda yürütüleceğinin belirsiz ve yasal altyapısının yetersiz olması nedeniyle olağanüstü hallerde bakanlığımızın sorumlu olduğu ulaştırma ve haberleşme alanlarında koordinasyon sağlanamamakta” tespitine yer verildi. Bu nedenle “afet ve acil durum müdahale çalışmalarından istenilen verim alınamadığı” kaydedildi.

19 TELEFONLUK BÜTÇE

Planda afet durumlarında ulaştırma ve haberleşme kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması için ayrılan bütçe de dikkat çekti. Bu durum için 2024’te 250 bin TL, 2025’te 500 bin TL ve 2026’da 750 bin TL kaynak ayırılacağı belirtildi. Bakanlığın 2025 ve 2026 yılı için ayıracağını belirttiği toplam bütçenin yaklaşık 19 tane 65 bin liralık akıllı telefonun maliyetine denk geldiği görüldü. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in de bu bütçeyi bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdığı ve önergede bakanlığa “Yandaş müteahhitlere, garanti ödemelere milyarlarca TL’lik kaynaklar aktaran bakanlığın afet anında haberleşme süreçlerinin aksamaması için yürütülecek projelere bu kadar az kaynak ayırması kabul edilemez” eleştirisini yönelttiği görüldü.

SORUMLULUK ‘ÖZEL SEKTÖRDE’

Öte yandan; bakanlığın 2024 yılı faaliyet raporunda da haberleşme ile ilgili “Haberleşmenin afet ve acil durumlarda aksamaması için İstanbul ili başta olmak üzere afet riski olan illerimizin afet hazırlık çalışmalarına ilişkin operatörlerce alınması gereken tedbirler bakanlığımızca belirlenmiş ve bu tedbirlerin takibi sağlanmaktadır” tespitine yer verilmesi dikkat çekti. Ayrıca, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in iki yıl önce TBMM Başkanlığı’na verdiği bir soru önergesi ile depremlerde yaşanan haberleşme sorununa dikkat çekerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na “Olası şiddetli bir deprem beklenen İstanbul başta olmak üzere; tüm ülke genelinde; baz istasyonlarının depremde etki almayacakları bir konumda bulunup bulunmadıkları, ileri teknoloji sayesinde diğer sinyal sağlayıcılar hususunda özel şirketlerin çalışmalar yürütüp yürütmedikleri incelenmiş midir?” sorusunu yönelttiği görüldü.

Bakanlık da bu soruya 2 Mayıs 2024’te yaptığı dönüşte, sorumluluğun özel şirketlerde olduğuna işaret ederek “Ülkemizde elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler, ilgili mevzuat ve yetkilendirmeye ilişkin hükümler kapsamında afet ve acil durumlara yönelik iş sürekliliği planlamalarını yapmakla yükümlü olup, işletmecilerin deprem sonrası bölgeye yönelik çalışmaları ve planlamaları takip edilmektedir” dedi.