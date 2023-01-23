Bakanlık, Bodrum’da SİT alanı için 'ÇED gerekli değildir' dedi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:50

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 12:51

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hem Ege’nin hem de Türkiye’nin doğal ve tarihi değerleriyle meşhur turizm merkezi Bodrum’da Radisson Hotel tarafından hayata geçirilecek yeni otel projesi için tartışmalı bir kararın altına imza attı.

Şirketin Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mevkii’nde hayata geçirdiği otel projesi kapsamında, Mersin Deresi’nin denize açıldığı alanda kurulacak yat bağlama yeri ve deniz içerisine inşa edilecek istinat duvarı (mahmuz) projesi için ÇED gerekli değildir kararı verildi.

ARKEOLOJİK SİT ALANI

2019 yılında Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından ÇED izinleri iptal edilen projeye verilen yeni onay kapsamında, firma 3. derece arkeolojik SİT alanı ve önemli doğa alanı statüsüne sahip söz konusu bölgede 6337 metrekarelik 47 yat kapasiteli bağlama yeri kuracak. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre yine aynı izin kapsamında denizin içerisine toplam 1720 metrekare genişliğinde su altı istinat duvarı (mahmuz) inşa edilecek. 5 milyon 332 bin lira bedelle hayata geçirilecek yatırım için ÇED değerlendirmesini gerekli bulmayan bakanlık, Bodrum Belediyesi’nin aksi yöndeki görüşü ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu raporlarını da dikkate almadı.

Karara dair olumsuz görüş sunan ve kurulun yaptığı incelemeler sonucunda inşaat yapılacak söz konusu alanda deniz altında kültür varlıkları bulunduğunu hatırlatan ilçe belediyesinin aksine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ise kurulun görüşünün aksine inşaat faaliyetlerinde sakınca görülmediğini iletti. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları tespit edilen aynı alanın su kanalları koruma kuşağında olduğunu işaret etti. Oteller zincirine verilen özel izin bakanlık sitesinde duyuruya çıkarken, yaz ayları öncesinde deniz içerisinde yapılacka inşaatın tamamlanarak tesisin hizmete açılması bekleniyor.