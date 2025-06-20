Bakanlık, CHP'li belediyenin ücretsiz halk plajını özel şirkete kiraladı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi'nin ücretsiz hizmete sunduğu halk plajı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından özel bir şirkete kiralandı.

Edinilen bilgiye göre; Bakanlık, plaja el koyup özel bir şirkete 10 yıllığına kiraladı.

TUZLA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Tuzla Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Belediyeden gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli Tuzlalılar, 2024 yaz sezonunda ücretsiz hizmet vermeye başladığımız halk plajımız, plaj alanının ilgili Bakanlık tarafından özel bir şirkete 10 yıllığına kiralanması nedeniyle Belediyemiz tarafından işletilemeyecektir. Tuzlalılara ait olan ve tüm yapımı Tuzla Belediyesi tarafından gerçekleştirilen plaj alanının özel bir şirkete devrine ilişkin sözleşmeye karşı hukuki sürecimiz başlatılmıştır. Süreç tamamlanana kadar halk plajımızı Tuzla Belediyesi olarak işletemeyeceğiz. Tuzlalıların takdirine sunarız."