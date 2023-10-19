Bakanlık definecilikten de para kazanıyor: ÇED raporu 60 bin TL...

Yayınlanma: 19.10.2023 - 17:34

Güncelleme: 19.10.2023 - 17:34

Tepecik Mahallesi 1812 parsel sayılı, Hazineye ait yerin küçük bir bölümünde define arayacak olan Yıldız, 10 derinliğinde kazı yapabilecek.

Geçen yıl ekim ayında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne define aramak için başvuran Yıldız, kendisine kazı izni ve define ruhsatı verilmesini istedi.

Define Arama Projesi tanıtım dosyasında yer alan bilgiye göre, define arama kazısı 15 gün devam edebilecek. Kazı çalışmaları, hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere çalışılamayan süre kadar Valilikten ek süre istenebilecek.

Büyükçekmece Gölü’nün batı kıyısına 250 metre mesafede bulunan yerde yapılacak olan define kazısı için Yıldız, 260 bin TL proje bedeli belirledi.

DEFİNECİNİN PAYI

Define Arama Yönetmeliği’ne göre çıkan buluntuların, yapılacak değer tespitinden sonra yüzde 50’si define arayıcısına veriliyor. Define arayıcısı Yıldız, çıkacak olan buluntuların değerinin, yaptığı ve yapacağı harcamanın çok üstünde olması gerekiyor ki kar elde edebilsin. Bunca masrafı yapan Yıldız, çıkacak olan buluntudan emin gibi gözüküyor.

Yönetmelikte definecinin payı şöyle düzenlenmiş:

“Define aramasında çıkan buluntular Bakanlıkça tayin edilecek en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığına teslim edilir.

Bulunan definenin Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa yüzde ellisi define arayıcısına; özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa yüzde kırkı define arayıcısına, yüzde onu ise mülk sahibine verilir.”