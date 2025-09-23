Bakanlık duyurdu... 3 ürünün satışı yasaklandı: Raflardan toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı, güvensiz bulunan iki oda kokusu ile bir peluş anahtarlığın piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ürünlerde kimyasal, yangın ve küçük parça nedeniyle boğulma riski tespit edildi.

Bakanlık, insan sağlığı açısından risk taşıyan ürünleri “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden açıklamaya devam ediyor.

3 ÜRÜNÜN SATIŞI YASAKLANDI

Yapılan son denetimlerde, “Be” markasına ait “Ortam Kokusu Yağmur Çubuklu Oda Kokusu” adlı ürünün kimyasal ve yangın riski taşıdığı ve üzerinde dokunsal tehlike uyarı işaretlerinin bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık, bu ürünün piyasaya arzını yasaklarken raflardan toplatılması için resmi süreci başlattı.

Aynı şekilde bir oda kokusunun daha toplatılmasına karar verildi.

"Brescia Home" markasına ait Bambu "Çubuklu Oda Kokusu/Mango" ürününün kimyasal ve yangın riski taşıdığı ve üzerinde dokunsal tehlike uyarı işaretlerinin bulunmadığı belirlendi.

Son listeye bir de peluş anahtarlık girdi.

Anahtarlığın yapılan testler sonucunda küçük parçalardan oluşması nedeniyle oyuncak güvenliği yönetmeliği gereklerini karşılamadığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı bu ürünün de piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Denetimler kapsamında halk sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerin takibi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi öncelikli olarak yürütülüyor.