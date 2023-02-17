Bakanlık duyurdu: Adıyaman'a cumartesi günü doğalgaz verilecek

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 13:14

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 13:14

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören Adıyaman'da çalışmalar devam ediyor.

Son olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığın'ndan yapılan açıklamaya göre "159 adet mobil tuvalet ve 69 duş kurulmuştur. 74 adet mobil tuvalet daha kurulacaktır. 30 bin çadır kurulmuş ve ısıtıcı dağıtılmıştır. 750 boş çadırın da vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımı yapılacaktır. 2 bin 500 vatandaşımız Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilmiştir. KYK yurtlarında hala 1500 kişilik boş yer bulunmaktadır. Şehrin yüzde 60'ına su verilmiştir. Depremin 4'üncü gününde Adıyaman'ın yüzde 80'nine elektrik verilmiştir. Elektrik verilemeyen bölümlerin de enkaz olduğu tespit edilmiştir. Şehrin yüzde 20'sine ilk etapta cumartesi günü doğalgaz verilmeye başlanacaktır" denildi.

"ÇEŞİTLİ NOKTALARDA 90 ADET DAHA ÇADIR KURULACAK"

Kurulumu devam eden konteyner kentin altyapısında çalışmaların sürdüğü belirtilerek, Adıyaman'da 16 noktada çadır kent, 13 noktada da konteyner alanı oluşturulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Adıyaman'da Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ait toplam 500 makine, 456 personel ile çalışmalara devam edildiğine işaret edilerek, "Adıyaman ilimizde KGM sorumluluğundaki yol ağında deprem hasarı nedeniyle trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra Karayolları Adıyaman Şube Şefliği'nde kurulan 65 adet çadırda depremzede vatandaşlarımız ağırlanmaktadır. Bölgedeki çeşitli noktalarda 90 adet daha çadır kurulacaktır" açıklaması yapıldı.

'ADIYAMAN HAVALİMANI'NDA 16 BİN 483 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ'

Adıyaman Havalimanı'nda, 380 iç hat ve 375 dış hat olmak üzere toplam 755 uçuş trafiği gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Tahliye amaçlı uçuşlar ile 2 bin 405 gelen ve 14 bin 78 giden olmak üzere toplam 16 bin 483 yolcuya hizmet verildi. TCDD'ye ait 9 adet iş makinası, 29 demir yolu personeliyle Adıyaman'da bakım onarım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 20 kişilik ekip de sinyal ve katener bakımında görev yapmaktadır. Ayrıca, TCDD tarafından toplam 51 adet tuvalet ve 3 adet banyo Adıyaman'a depremzedelerin kullanımına sunulmuştur" denildi.