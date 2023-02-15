Adıyaman'da depremin yarattığı yıkım havadan görüntülendi

Adıyaman'da depremin etkisiyle yıkılan binlerce ev, cami, okul, iş yerleri havadan görüntülendi. Görüntüler, depremin şiddetini ve yarattığı yıkımı da gözler önüne serdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:52
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Kahramanmaraş merkezli 7,7, ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en çok hasar gören 10 ilden biri de Adıyaman oldu.

Son yapılan açıklamalara göre, toplamda 1939 binanın yıkıldığı, 3 bin 105 yurttaşın hayatını kaybettiği ve 9 bin 716 yurttaşın yaralandığı kentte, arama kurtarma çalışmaları 10. günde de devam ediyor.

Kentte meydana gelen hasar ve devam eden çalışmalar, merkezin farklı bölgelerinden havadan görüntülendi.

Görüntüler, yaşanan yıkımın büyüklüğünü de gözler önüne serdi.


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