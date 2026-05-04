Bakanlık duyurdu: Ani kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ani kar yağışı nedeniyle bazı yolların kapatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle 03 Nisan 2026 saat 23.00 itibariyle tır ve çekici araçlara kapatılmış olup diğer araçlara açıktır. Bu yolları kullanan sürücülerimizin dikkatli olması gerekmektiğini hatırlatır, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında Karayolları ekiplerimiz ve karla mücadele araçlarımızın görevinin başında olduğunu kamuoyunun ve vatandaşlarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.