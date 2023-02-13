Son dakika... Bakanlık duyurdu: Depremzedelere fahiş fiyatla çorba satan tesise ceza
Ticaret Bakanlığı, depremzedelere fahiş fiyatla çorba satışı yapan Adana'daki dinlenme tesisi işletmesine 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, depremzedelere fahiş fiyatla çorba satışı yapan dinlenme tesisi işletmesine 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili Bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır.
Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
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