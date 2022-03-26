Bakanlık duyurdu: Karadeniz kıyısında balık avı yasaklandı

26 Mart 2022 Cumartesi, 16:41

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde bir mayının tespit edilmesi sonrasında Karadeniz kıyılarında balık tutmak yasaklandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Balıkçılarımız ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren (26 Mart 2022) ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince, küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur" denildi.

Balıkçılarımız ve halkımızın dikkatine… pic.twitter.com/5ERLa91aYt — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) March 26, 2022

AKAR: SAS TİMİMİZ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.