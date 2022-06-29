Bakanlık duyurdu: Manisa'da çevreyi kirleten firmanın faaliyeti durduruldu
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çevre kirliliğine neden olan firmaya 3 milyon 288 bin lira para cezası verildi ve faaliyetleri durduruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Manisa'da çevre kirliliğine yol açan firmanın faaliyeti durdurularak, 3 milyon 288 bin TL ceza uygulandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy OSB Mahallesi’nde faaliyet gösteren firmanın, çevre kirliliğine yol açtığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bakanlığa bağlı çevre denetim ekipleri, bölgede inceleme gerçekleştirdi. 6 bölgeden alınan numuneler, laboratuvara gönderildi. Zehirli gaz ve su kirliliği şikayeti üzerine yapılan inceleme sonucu firmanın, çevre kirliliğine yol açtığı tespit edildi. Firmanın lisansı iptal edilerek, faaliyetine son verilirken, 'Çevre Kanunu' kapsamında 3 milyon 288 bin TL ceza uygulandı. 'Türk Ceza Kanunu' kapsamında, adli soruşturma yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu.
Öte yandan bakanlık denetim ekipleri gözetiminde, bölgede temizleme çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.
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