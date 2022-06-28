Yer Manisa: Mezarlıkta top mermisi bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki mezarlıkta, menşesi belli olmayan, patlamamış top mermisi buldu.

DHA
28 Haziran 2022 Salı, 09:39
Yer Manisa: Mezarlıkta top mermisi bulundu
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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi'ndeki mezarlıkta E.G. (50), patlamamış top mermisi bulunca jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbarla gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Küflü, paslı ve menşesi belli olmayan top mermisinin, Patlayıcı Madde İmha Timi'nce (PAMİT) imha edileceği belirtildi.

Top mermisinin, Milli Mücadele döneminden kaldığı tahmin ediliyor.

 


Manisa top mermisi Milli Mücadele
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