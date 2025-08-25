Bakanlık duyurdu: Uçak kalkıştan 8 dakika sonra acil iniş yaptı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığını ve uçakta bulunan 169 yolcu ile mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49’da acil durum bildirmiştir. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verildi.