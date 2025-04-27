Bakanlık ifşa etti... İstanbul'da bu restorana dikkat: Lahmacunda 'kalp' tespit edildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'taklit ve tağşiş' listesi güncellendi. İstanbul'da bir restoranda satılan lahmacunun içinde 'kalp' tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklıyor.
Sitede "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.
'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellenmeye devam ediyor. Listeye 25 Nisan Cuma günü eklenen lahmacun şoke etti.
Söz konusu listeye 25 Nisan’da eklenen lahmacun şaşkınlığa neden oldu. Lahmacunun içinde 'kalp' tespit edildi.
İşte o restoran...
Etiketler: #taklit #tağşiş listesi #lahmacun
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Savcının gönderdiği yazılarda var bu...'
- Japon deprem uzmanından korkutan açıklama
- 'Sizde hiç mi insanlıktan eser kalmadı?'
- Silivri'de İmamoğlu ile görüşecek
- Bahçeli işareti çaktı, İBB toptan ‘içeri’?
- 'Böyle bir açıklamam yoktur'
- AYM iptal ediyor, iktidar teklif üzerine teklif sunuyor
- MetroPOLL'den kritik 'ekonomi' anketi
- Miting biter bitmez Özel'i hedef aldı!
- 'Aklıma gelen 4 kalem işinizi paylaşıyorum...'