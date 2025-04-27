Bakanlık ifşa etti... İstanbul'da bu restorana dikkat: Lahmacunda 'kalp' tespit edildi!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 09:15

Güncelleme: 27.04.2025 - 09:15

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklıyor.

Sitede "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellenmeye devam ediyor. Listeye 25 Nisan Cuma günü eklenen lahmacun şoke etti.

Söz konusu listeye 25 Nisan’da eklenen lahmacun şaşkınlığa neden oldu. Lahmacunun içinde 'kalp' tespit edildi.

İşte o restoran...











