Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni taklit ve tağşiş listesi: Bu işletmelere dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Son güncellemeyle birlikte, sahtecilik tespit edilen ürün sayısı 910'a ulaşırken, lahmacun ve pide harcında tek tırnak eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni taklit ve tağşiş listesi: Bu işletmelere dikkat!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 11:47

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

Son yapılan testlerde; lahmacun harcı ve dana kavurmada tek tırnaklı eti, peynirde natamisin, nar ekşisinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı tespit edildi.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:


Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı #taklit #tağşiş listesi

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