Bakanlık ile enerji şirketleri görüşecek: Ankara'da elektrik zirvesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik fiyatlarına ilişkin dağıtım şirketleriyle bir toplantı yapacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik fiyatlarında indirimli tarifeler oluşturulması yönündeki taleplere ilişkin çalışmaları çerçevesinde dağıtım şirketleriyle bir toplantı yapacak. Dağıtım şirketlerinin 11 Şubat'ta toplantı için Ankara’ya çağırıldığı öğrenildi.
Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre, bakanlıkta düzenlenecek zirveye 21 dağıtım bölgesindeki şirketlerin tamamı çağırıldı. Toplantıda ana gündem maddesinin elektrik fiyatları ve olası yeni tarifeler olacağı öğrenildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, başta esnaflar ve küçük işletmeler olmak üzere çok sayıda kesimden elektrik bedellerinde ucuzlama sağlayacak şekilde kademeli ya da farklı tarife taleplerinin alındığını ve bir çalışma yapacaklarını açıklamıştı. Maliyetlere yönelik çalışma çerçevesinde dağıtım şirketlerinin maliyet ve payları da dikkate alınarak bir düzenleme yapılması bekleniyor.
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