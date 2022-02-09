CHP 'elektrik faturaları' için sokağa indi: 'Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor'

09 Şubat 2022 Çarşamba, 15:58

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ile 39 ilçe örgütü temsilcileri, bugün aynı anda yüksek elektrik faturalarına karşı ortak açıklama yaptı.

Sultanbeyli’deki Bosna Bulvarı üzerinde bulunan bir ödeme noktası önünde açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, öncesinde esnafı ziyaret etti. Yüksek elektrik faturaları yüzünden zor durumda kaldıklarını, iş yerlerini kapatma noktasına geldiklerini söyleyen esnafın sorunlarını dinleyen Kaftancıoğlu’nun konuşması satır başlarıyla şöyle:

ESNAF ARTIK GECE GÜNDÜZ FATURALARI DÜŞÜNÜYOR

“CHP'nin Sultanbeyli örgütü ve bu mikrofon aracılığıyla sesimizin ulaştığı sevgili Sultanbeyli halkı, öfkeliyim. Bana soruyorlar, 'Niye öfkelisin' diye. Basın açıklamasına başlamadan bir saat önce geldim. Ve burada Sultanbeyli esnafımızla bir selamlaşayım istedim, Bosna Bulvarı'nda. Ve Bosna Bulvarı’nda esnafımızın yüzünden düşen bin parça. Ve bir esnafımız, biraz önce masasının üzerindeki faturaları gösterdi bana. Ve dedi ki 'Bu faturalar öyle siz geleceksiniz falan diye ortada değil, sizin geleceğinizden de haberim yok, ama biz artık gece gündüz bu faturaları düşünmek zorunda kalıyoruz' dedi. Kiralarından fazla elektrik faturaları ödediklerini, sanki iş yerinde iki kişi çalıştırıyormuş gibi ekstradan ödeme yaptıklarını söyledi. Ve 'Buranın en eski esnafından biriyim' diyen bir esnaf arkadaşımız ise 'Artık dolapları kapattım, dükkânı da böyle giderse kapatmam yakındır' diyor.

SARAY SOSYETESİ VATANDAŞIN DERDİNİ UNUTMUŞ

Değerli arkadaşlar, siyaset niye yapılır? Siyaset vatandaşa hizmet için yapılır. Siyaset vatandaşın sorunlarını çözmek için yapılır. Ne yazık ki bugün ülkemizde adına saray sosyetesi dediğimiz birileri vatandaşı unutmuş, vatandaşın derdini unutmuş, kendisi aydınlıkta, zevk-ü sefa içindeyken vatandaşlar ne yazık ki yokluğa, yoksulluğa ve bu zamlara mahkûm edilmiş durumda. Ve biz, bugün 81 ilde ve İstanbul'un 39 ilçesinde yapılan elektrik zamlarına dair eş zamanlı bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Ama bu basın açıklamasıyla da bitmeyecek. Biz, İstanbul'da zamlar geri alınsın diyerek, her gün 7/24 dört çalışarak, zamlar geri alınıncaya kadar, başta elektrik zammı olmak üzere vatandaşımızla buluşmaya devam edeceğiz. Ve zamların geri alınması da yetmez. Vatandaşı karanlıkta bırakan, vatandaşı soğukta donduran bu zihniyet gidinceye kadar sandıkta onlara asıl faturayı hep birlikte keseceğiz.

ELEKTRİKTE KADEMELİ SOYGUNUN MAĞDURLARI YİNE İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİ, ÇİFTÇİ, ESNAF

Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş! Kaybeden kim? 83 milyon! Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları! Enerji buhranının kahramanı Saray iktidarı, elektrik zamları ile 'kademeli zam, kademeli zulüm' politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü, AKP İlçe Başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu.

ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEYECEK DÜZENLEME

Saray iktidarı, elektrikte 'kademeli tarife' adı altında Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi. Üstüne basa basa söylüyoruz: Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki aralık ayı zamsız, ocak ayı ise zamlı elektrik bedelleriyle hesaplandı. Bu geçiş döneminde aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski zamsız tarifeden, ocak ayı tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarifeden hesaplandı.

'KADEMELİ TARİFE, SOSYAL TARİFE OLMALIDIR' DİYE DEFALARCA UYARDIK

Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketimi fiyatı ile yazılan fahiş zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü faturalar 2 ila 3 kat arası arttı. ‘Kademeli zam, kademeli zulüm’ politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçirildi. Bu kez AKP Genel Başkanı, zaten fahiş zam yaptığı ilk kademenin 150 kilovatsaat yerine 210 kilovatsaate çıkarılacağını duyurdu. CHP olarak üstüne basa basa 'Kademeli tarife, sosyal tarife olmalıdır' diye defalarca uyardık. Defalarca 'Düşük kademe, zam yapılmadan en az 230 kilovatsaat olmalıdır' diye uyardık. Saray’ın 'Ben yaparım olur' zihniyetiyle ısrarlı, basiretsiz yönetimi, vatandaşlarımızın bütçesinde yeni gedikler açtı. Değişen hiçbir şey olmadı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ZAMLARI

Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. 4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat elektrik tüketimi için aralık faturası 210 liraydı, ocak ayında 370 lira oldu. Şubatta ise 330 lira olacak. Yani zam, yine zam olarak kaldı. Vatandaş, fahiş zamların, hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı, şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak. Öte yandan, ticarethane tarifesine de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA FAHİŞ ZAMLAR DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ

CHP olarak bir kez daha söylüyoruz; 'Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır'. CHP olarak, vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz. Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce defalarca vurguladığı gibi Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır.

FAHİŞ ZAMLI ELEKTRİK TÜKETİM BEDELLERİ İADE EDİLMELİDİR

Aralık 2021-Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen, yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde, yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da enerji buhranına da tümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız.

ÇOK ACI AMA BİR ZAM MÜZESİ AÇACAĞIZ

Şu anda İstanbul'un 39 ilçesinde, büyük oranda fatura ödeme merkezlerinin önünde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. Ve bugünden başlayarak, bu dakikadan başlayarak, CHP Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanlarımız da burada, CHP'nin bütün kademeleri, zamlar geri alınıncaya kadar sokakta olacaklar. Bugün bütün ilçelerimizde esnaf ziyaretleri yapılacak. Yarından başlayarak Gençlik Kollarımız İstanbul'un 39 ilçesinde zam panosu oluşturacaklar. Vatandaşlarımız o zam panosuna gelip faturasını veya paylaşmak istedikleri ne varsa orada paylaşacaklar. Önümüzdeki günlerde yine zamlar geri alınıncaya kadar hep beraber evlere gireceğiz ve hep beraber siyah çelenk bırakacağımız yerler olacak. Onları sizlere tek tek açıklayacağım. Ve yine önümüzdeki günlerde İstanbul'da, çok acı ama bir müze açacağız. Ne müzesi açacağız biliyor musunuz? Zam Müzesi açacağız. Sizleri de oraya davet edeceğiz. Uzun lafın kısası; biz, vatandaşımızın bu derdini sağır olan kulaklar duyuncaya kadar 7/24, gece gündüz çalışacağız. Ve bu zamların geri alınmasını hep beraber, sizlerin sayesinde sağlayacağız. Ama yetmeyecek, bu faturaları vatandaşa gönderen iktidara ilk seçimde de hep birlikte faturayı keseceğiz diyorum.”