Bakanlık İzmir’de denize sıfır arazileri lüks oteller için tahsis ediyor!

28 Aralık 2022 Çarşamba, 11:23

Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı illerde 25 parseli turizm amaçlı yatırımcıya tahsis edecek. İzmir’de Çeşme, Menderes ve Selçuk ilçelerinde yer alan denize sıfır araziler yerli ve yabancı yatırımcının lüks oteller yapması için tahsis edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; Turizmi Teşvik Kanunu ile Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 16 ildeki kamu taşınmazları, turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek. Yatırımcılar 31 Ocak 2023 günü mesai bitimine kadar, istenilen bilgi ve belgeleri, bakanlığa teslim edecek. Yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimciler ilk etapta 30 bin TL tahsis talep ücreti ödeyecek. Bu işletmelerin kimlere tahsis edileceğine Kültür ve Turizm Bakanlığı karar verecek.

ALAÇATI’DA BİNLERCE METRE KARELİK ARAZİLER

Tahsis edilecek taşınmazların aralarında İzmir’den en çok rağbet gören turistik ilçeleri Çeşme, Menderes ve Selçuk’ta yer alan araziler de var. Tamamı denize sıfır parsellere 4 veya 5 yıldızlı oteller yapılabileceği aktarılan ilanda Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi’ndeki 65 bin 796 metrekare ve 30 bin 708 metre kare büyüklüğündeki iki araziye devletin hüküm ve tasarrufu altında (DHTA) 4 veya 5 yıldızlı otel inşası yapılabilecek.

MENDERES’TE BİR, SELÇUK’TA İKİ ALAN

Menderes’in Özdere Mahallesi’ndeki 33 bin 287 metrekare, Selçuk’un Pamucak sahilinde de 42 bin 907 metrekare büyüklüğündeki alanlar da yüzlerce yataklı 5 yıldızlı otel için tahsis edilecek. Yine Selçuk Pamucak’ta bulunan 161 bin 233 metrekare büyüklüğündeki arazı de ikiye bölünerek iki ayrı 5 yıldızlı otel için tahsis edilecek.