Bakanlık kamuya ait zenginlikleri satışa çıkardı

Yayınlanma: 26.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.06.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı elindeki arsaları satmaya devam ediyor. Bakanlık 51 ilde 865 arsayı satmayı hedeflerken İzmir’deki ilanlar ise dikkat çekti. İzmir’in gözde ilçesi Çeşme’de 1. ve 2. derece korunması gereken kültür varlığı ve doğal sit alanındaki arsa satışa çıkarıldı. 16 Eylül Mahallesi’nde denize sıfır arsa için 140 milyon muhammen bedel biçilirken teminat tutarı 33 milyon lira olarak belirlendi. İlanda “Dönemsel artış, peşinat, vade seçenekleri, kanunu faiz yüzde 25 peşin - 24 ay vade seçenekleri veya peşin” ifadeleri dikkat çekti.

İlanda arsanın 1. ve 2. derece korunma gereken kültür varlığı ve doğal sit alanı olduğu belirtilirken imar durumu ise “turizm tesis alanı” olarak yer aldı. Hazine’den satışı planlanan arsasının yüzölçümü 4 bin 678 metrekare.

İzmir genelinde toplamda 26 taşınmaz satışa çıkarıldı. Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir gibi merkez ilçelerin yanı sıra Dikili, Foça, Seferihisar gibi deniz turizmiyle öne çıkan ilçelerde de satış planlanıyor. Ayrıca Kemalpaşa, Menderes ve Torbalıda arsa satışlarının yapılacağı ilçeler arasında yer aldı. Arsaların toplam muhammen bedeli 916 milyon 64 bin lira olarak belirlendi.

Dikili’de denize sıfır konumda bulunan 9 bin 500 metrekarelik arsa için 171 milyon bedel belirlendi.