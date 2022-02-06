Bakanlık kararı: Mansur Yavaş'a yok, Fatma Şahin'e var

06 Şubat 2022 Pazar, 08:15

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, Tarım ve Orman Bakanlığı'na “Hayvan hastalıkları ile mücadele amaçlı ücretsiz aşılama projesi” sundu. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde de CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin, benzer bir öneri ile hayvanları ücretsiz aşılama teklifi yaptı. Ancak Yavaş'a cevap vermeyen Bakanlık, Saruhanlı Belediyesi'ne de olumsuz görüş bildirdi.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre Bakanlık, AKP'li Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin aynı yöndeki teklifine ise onay verdi.



CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen durumu eleştirerek şöyle konuştu:

“- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunduğu hayvan hastalıkları ile mücadele amaçlı “Ücretsiz Aşılama Projesi” teklifi yanıtsız bırakıldı. Aynı şekilde Manisa Saruhanlı Belediyesi'nin ücretsiz aşılama teklifine de olumsuz yanıt verdiler.



- Ancak Bakanlık fikri beğenmiş olacak ki, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin aynı yöndeki uygulamasına izin verdi. CHP'li belediyelerin halka ulaşmasından o kadar rahatsızlar ki hayvan ve toplum sağlığını bile önemsemiyorlar.”