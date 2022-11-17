Bakanlık kartı koyduğu araçla ters yönde ilerleyen sürücü yakalandı

17 Kasım 2022 Perşembe, 17:02

Olay, dün saat 15.50 sıralarında Kağıthane'de meydana geldi. Gazeteci Bora Erdin, Merkez Mahallesi'nde içinde ailesinin de içinde olduğu otomobiliyle seyir halindeyken ters yönden gelen 34 AK 911 plakalı araç sürücüsü kendisinden yol istedi.

Ters yöndeki sürücüye yol vermeyen Erdin, sürücünün kendisine küfür ve hakaret etmesi üzerine cep telefonuyla o anları kaydetmeye başladı.

"GERÇEKTEN ARTIK YETER"

Erdin daha sonra önünde bakanlık kartı bulunan aracı sosyal medya hesabından paylaşarak yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı;

"Gençlik ve Spor Bakanlığı araç kartı 34AK911 plakalı bu araç 3 şeritli yola tersten girmiş. Benden yol istiyor. Yetmiyor hakaret ve tehdit savuruyor. 'Alacaksın arabanı p*ç' diyecek kadar rahat.Çünkü biliyor ki hiçbir yaptırımla karşılaşmayacak. Arabada eşim, annem ve bebeğim var. Olay Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde oldu. Yarın ilk iş şikayetçi olacağım. Aracın plakasını hem İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’ne hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bildirdim. Gerçekten artık yeter."

Bunun üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda Mehmet Oğuzhan Demirhan olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Sürücünün aracının trafikten men kaydı olduğu görülürken, otomobilindeki bakanlık kartının sahte olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptıkları çalışmada Demirhan'ın 'yaralama' ve 'uyuşturucu' gibi suçlardan kaydı olduğunu tespit etti.

Ekipler Mehmet Oğuzhan Demirhan'ın aracını bağlarken sürücüye ise 'tehdit' suçundan adli işlem başlattı.



