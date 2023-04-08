Bakanlık: Kimliği tespit edilmeyen 21 çocuk bulunmaktadır

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 21:31

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 21:31

Bakanlık, 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzede çocuklara ilişkin güncel bilgiler yayınladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1.915 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır.

Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1.786 çocuk ailesine teslim edilmiştir.

41 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir.

Tedavisi tamamlanan 80 çocuğumuz ise Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır.

Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 21 çocuğumuz bulunmaktadır.

Kayıtlarımızda olan 7 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir.

Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülüne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 474 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir.”