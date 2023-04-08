Depremde yıkılan iki bloklu sitenin şantiye şefi tutuklandı!
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan 2 bloktan oluşan İkra Sitesi'nin şantiye şefi Fikret Gözel tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde ağır yıkıma yol açan depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında, kentte yıkılan ve birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 2 bloktan oluşan İkra Sitesi'nin şantiye şefi mimar Fikret Gözel, kent merkezinde gözaltına alındığını açıkladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gözel'in, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandığı aktarıldı.
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