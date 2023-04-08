Depremde yıkılan iki bloklu sitenin şantiye şefi tutuklandı!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 13:31

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 13:31

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde ağır yıkıma yol açan depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında, kentte yıkılan ve birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 2 bloktan oluşan İkra Sitesi'nin şantiye şefi mimar Fikret Gözel, kent merkezinde gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gözel'in, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandığı aktarıldı.