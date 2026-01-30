Bakanlık marka marka ifşa etti... Dana etinden 'sakatat', et dönerden 'kanatlı eti' çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin 81 ilinde yapılan denetimlerin ardından ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı anlaşılan firmaların listesini yayımlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin tamamında yapılan denetlemelerin ardından kapsamlı bir liste yayınlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürün satışında bulunduğu ve sağlığı tehlikeye düşürdüğü tespit edilen firmaları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

GIDADA HİLE YAPILAN ÜRÜNLER

Bakanlık gıdada hile yapan firma ve ürünlerinin yer aldığı listeyi bir kez daha güncelledi.

Listede sucuk, döner, baharat, zeytinyağı, lahmacun, pide, köfte, adana kebap, hamburger, güveç, bal, peynir, kaşar ve yoğurt gibi ürünler yer aldı.

YURTTAŞA AT VE EŞEK ETİ YEDİRDİLER

Listenin en mide bulandıran detayı ise vatandaşa yine at ve eşek eti yedirilmesi oldu. Merkezi Ankara ve Sakarya'da bulunan iki markanın dana döner ve dana sucuğunda "tek tırnaklı" eti tespit edildi.

İşte, hileli gıda sattığı tespit edilen yeni firmalar: