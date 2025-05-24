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Bakanlık marka marka ifşa etti: Kırmızı et diyerek 'eşek eti' yedirmişler!

Bakanlık marka marka ifşa etti: Kırmızı et diyerek 'eşek eti' yedirmişler!

24.05.2025 12:48:00
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Haber Merkezi
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Bakanlık marka marka ifşa etti: Kırmızı et diyerek 'eşek eti' yedirmişler!

Türkiye, bir süredir Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "hileli gıda" listesini konuşuyor. Bakanlığın açıkladığı son listede dikkat çeken ayrıntı eşek ve at eti yediren şirketlerin öne çıkması oldu. İşte o markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları hileli ürünlerin hangi marka adı altında satıldığını ve yapılan sahtekârlıkları ifşa etmeye devam diyor.

Bakanlığın yayımladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine yeni firmalar eklendi.

“EŞEK ETİ” YEDİRMİŞLER!

Son listede öne çıkan ayrıntı, “eşek eti” oldu. Birçok markanın yurttaşlara “kırmızı et” yalanıyla “eşek eti” yedirdiği ortaya çıktı.

Öte yandan lahmacunun içinden çıkan “kanatlı eti” de ifşa oldu.

İşte Bakanlığının isim isim açıkladığı markalar:




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