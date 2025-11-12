Bakanlık marka marka ifşa etti: Sucukta kalp, çayda boya, zeytinyağında tohum çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 12:42:00
Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit-tağşiş listesini paylaştı. Pek çok kentte 'güvenilir' olarak bilinen markalar halkın sağlığıyla nasıl oynadıklarını gözler önüne serdi. İşte o markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini ifşa etti. Bakanlığın listesinde pek çok kentten pek çok marka yer aldı.

SUCUKTAN KALP ÇIKTI!

En çok hile yapılan gıda sucuk ve çay oldu. Sucukta sıklıkla kalp etine rastlanırken çayda boya tespit edildi.

BAKANLIK MARKA MARKA AÇIKLADI

Bakanlığın gıdada "taklit-tağşiş listesi"ne göre, hile yapan gıdalar ve hileli ürünler şöyle listelendi:

Gıdada hilenin yaptığı kentler: Afyonkarahisar, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul oldu. 

Isıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti, kalp tespit edildi. 

Siyah çayda ise gıda boyası tespit edildi.

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI!

Gıdada hile yapılan kentler: Tekirdağ, Konya, Aydın.

Naturel sızma zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması tespit edildi.

AYDIN, AFYONKARAHİSAR, İZMİR...

Gıdada hile yapılan kentler Aydın, Bursa, İzmir, Afyonkarahisar oldu. 

Zeytinyağında tohum yağı, piliç sucukta kanatlı eti tespit edildi.

SUCUKTA KALP ETİ, BAŞ ETİ...

Gıdada hile yapılan kentler: Afyonkarahisar, Ankara, Konya, İzmir.

Sucukta kanatlı eti, baş eti, kalp tespit edildi. Etliekmek iç harcında ise kanatlı eti bulundu.

