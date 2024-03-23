Bakanlık okul ve donanımda ülke genelinde standart sağlanamadığını belirtti

Yayınlanma: 23.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.03.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 2023 bütçe görüşmelerinde cemaat ve tarikatlarla işbirliğinin sürdürüleceğine yönelik açıklamasıyla, eğitimdeki dinselleşme tehlikesi gözler önüne serilmişti. MEB OGM’nin “2023 Birim Faaliyet Raporu”nda bakanlığın cemaat ve tarikatlarla yaptığı protokoller sıralandı.



İHH İLE DE PROTOKOL



Raporda, 2023’te bakanlığın protokol imzaladığı vakıflar arasında başkanlığını AKP’nin kurucularından Sami Güçlü’nün yaptığı “Anadolu Mektebi Vakfı” olarak gösterildi. Gazetemiz Cumhuriyet, 25 Ocak’ta başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yürüttüğü NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’nın bakanlık ile yaptığı anlaşma kapsamında okullarda yarışma düzenlediğini gündeme getirmişti. OGM’nin raporunda ise protokol imzalanan vakıflardan birisinin de NUN Eğitim ve Kültür Vakfı olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra dinci eylemleriyle dikkat çeken ve terör örgütü IŞİD’e yardım gönderdiği iddiasıyla gündeme gelen İHH İnsani Yardım Vakfı ile de protokol imzalandığı raporda kaydedildi.



Müdürlük rapor kapsamında eğitimde bölgelar arası eşitsizliği gideremediğini kabul etti.



BAKANLIĞIN ZAYIFLIKLARI



Raporda kurumsal zayıflıklar kapsamında “eğitim ortamları ve donanımları bakımından ülke geneli standartların sağlanamaması” gösterildi. Müdürlük, zayıflığın nedenini ise “Ülke genelinde eğitim ortamları ve donatımı itibarıyla bölgesel ve okul türleri düzeyinde farklılıklar bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Söz konusu zayıflık 2022 faaliyet raporunda da gösterilmişti. Raporda dikkat çeken bir diğer zayıflık ise nitelikli personel görevlendirilmesinde yaşanan zorluk oldu. Müdürlük, öğretmenlerin ücret taleplerini sağlayamadığını belirtti.



‘YENİ KARNE YOKSUL AİLELERİ ZORLAYACAK’



Baka nlık önceki gün ortaokul öğrencilerinde ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılımlarını da değerlendirileceği yeni karne düzenini açıkladı. Söz konusu karne, 2023-2024 eğitimöğretim döneminin sonundan başlayarak uygulamaya konulacak. Karnede sosyal etkinlikler; “bilimsel”, “kültürel”, “sanatsal”, “sportif” ve “toplum hizmeti” olarak beş başlıkta değerlendirecek. Söz konusu faaliyetler; bölgesel, ülke ve uluslararası değerlendirmeye tutulacak. Bakanlık, OGM’nin 2023 faaliyet raporunda bölgelar arası eşitsizliği giderememesini zayıflık olarak gösterirken yeni karnede ulusal ve ulusalararası değerlendirme yapması ise dikkat çekti. ‘Maddi gücü yok’ Söz konusu etkinliklerin değerlendirmesini de “kulüp öğretmenlerinin” yapacağı görüldü. Eğitimci Özgür Bozdoğan, yeni karneye ilişkin şunları söyledi: “Karne kapsamında öğrencilerin ulusal ve ulusalararası bir dereceye girmesi değerlendirilecek. Ancak Türkiye’de neredeyse öğrencilerin yüzde 95’inin ulusalararası bir yarışmaya katılmasının maddi olarak gücü yok. Süreç yoksul ailelerin aleyhine işleyecek. Bakanlık, bu uygulamayla var olan eşitsizlikleri derinleştirecek. Hangi kulübün danışman öğretmeni karneyi dolduracak?”





