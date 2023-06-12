12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü: Çocuk işçiliği suçtur, yasaklanmalı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 03:00

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporlarına göre Türkiye’de yaklaşık 2 milyon çocuk çalışıyor ve yoksullaşma nedeniyle bu sayı her geçen yıl artıyor. Yılın ilk 5 ayında ise iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuk sayısı 11.

Bugün Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 2002’den beri Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü olarak kutlanıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Uzmanı Deniz Büyükbulut, yoksullaşmayı çocuk işçiliğinin artışına neden olan en önemli etken olarak değerlendirdi.

Büyükbulut, hanede toplam gelirin yetersiz kalmasının, çocukların işgücü piyasalarına girmesini hızlandıran faktör olabileceğini aktararak “Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde alım gücünün azalması ve yetersiz hanehalkı toplam geliri, çocuk işçiliğinin artmasına karşı bir risk olarak göz önünde bulundurulmalı” dedi.

(Bendevi Palandöken)



PALANDÖKEN’E ÇIRAK TEPKİSİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise yaptığı açıklamayla büyük tepki çekti. “Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir, onlar ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir” ifadelerini kullanan Palandöken’e Umut Sendikası, “Çocuk işçiliği, güzellemesi yapılacak bir alan değil suçtur, yasaklanmalıdır” sözleriyle yanıt verdi.