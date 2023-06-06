Feci olay... Yük asansörünün altında kalan 13 yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti!
Ankara’da işçi olarak çalıştığı oto tamir dükkânının yük asansörünün altında kalan 13 yaşındaki Harun Yıldız, hayatını kaybetti. Olaya tanık olan esnaf Veli Ateş, Yıldız’ın cansız bedeninin kanlar içerisinde kaldığını belirtti. Ateş ayrıca, "Buradaki her dükkânda çocuk işçi var" diyerek vahim tabloya da dikkat çekti.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir oto tamir dükkânında çırak olarak çalıştırılan 13 yaşındaki Harun Yıldız’ın üzerine yük asansörü düştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Savcılık tarafından olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Feci şekilde can veren Yıldız’ın memleketi Van’da toprağa verileceği öğrenildi.
"BURADAİ HER YERDE ÇOCUK İŞÇİ VAR"
Olaya tanık olan esnaf Veli Ateş, yaşananları şöyle anlattı:
“Vefat eden çocuk burada çalışıyordu. 3 saate yakın kaybolmuş. Çocuğu aramaya başlamışlar. Çocuğu asansörün boşluğunda sıkışmış halde bulmuşlar. Kafasının koptuğunu söyleyenler de var. Her taraf kan içerisindeydi. Mahşer yeri gibiydi burası. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Küçük yaştaki çocuklarımızı meslek öğrensin diye böyle işlere vermeyelim. İlk başta kavga olmuş sandım, ama olayı duyunca çok üzüldüm. Buradaki her dükkânda çocuk işçi var."
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