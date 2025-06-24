Bakanlık 'sessiz tehlike' için harekete geçiyor: Zayıflama çayları için alarm verildi!

İçeriğinde yaklaşık 2 bin aktif kimyasal madde bulunan bitki çaylarının kontrolsüz şekilde piyasaya sunulması, halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırıyor. Özellikle yüksek dozda ve uzun süreli kullanımların karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozabildiği, hatta ölüme yol açabildiği belirtiliyor.

Aksaray’da yaşanan bir olay bu tehlikeyi gözler önüne serdi. 24 yaşındaki bir kadın, zayıflamak için sık tükettiği poşet bitki çayı nedeniyle karaciğer yetmezliğine girdi ve ancak nakil ile hayata tutunabildi. Olay, tıbbi bitki çaylarının denetimsiz kullanımına dair endişeleri artırdı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, geleneksel bitkisel tıbbi ürün sınıfına giren bitki çaylarının ruhsatlandırılması ve sadece eczanelerde satılması için harekete geçti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, “Bu ürünlerin denetimsiz şekilde piyasaya sunulması halk sağlığı açısından ciddi riskler doğuruyor. Sadece onaylı çaylar içilmeli” uyarısında bulundu.

SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

Ayar, çaylarda yer alan maddelerin sinir sistemi ve damar sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu, bazı maddelerin gen hasarına dahi yol açabildiğini ifade etti. TİTCK'nın 190 farklı tıbbi bitki için monograf hazırladığını belirten Ayar, bu çalışmanın üretim kalitesini artırma ve standardizasyon sağlamayı amaçladığını söyledi.

'104 VAKADAN 30'U ÖLÜMLE SONUÇLANDI'

Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Başaran da, bitki çaylarının mutlaka bilimsel adlarıyla tanımlanması gerektiğini vurguladı. Yöresel isim benzerliği nedeniyle yanlış bitkilerin kullanılması sonucu Avrupa’da ölümler yaşandığını hatırlattı. Başaran, “Zayıflama çayı olarak kullanılan Stephania tetrandra yerine Aristolochia fangchi tüketildiği için Belçika’da 104 vakadan 30’u ölümle sonuçlandı” bilgisini paylaştı. Türkiye’de de papatya, kantaron, kekik gibi bilinen bitkilerin yüksek dozda ve uzun süreli tüketiminin organ hasarına yol açtığını söyledi.

Uzmanlar, vatandaşlara yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı ve eczanelerden temin edilebilen bitki çaylarını tercih etmeleri çağrısında bulunuyor. Özellikle zayıflama gibi amaçlarla rastgele tüketilen ürünlerin geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısı yapılıyor.