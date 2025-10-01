Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakanlık şikâyetler üzerine harekete geçti: Şekerlerde 'metal kalıntısı' tespit edildi!

1.10.2025 12:10:00
Tarım ve Orman Bakanlığı, şeker fabrikalarından gelen şekerlerde 'metal kalıntısı' şikâyetleri üzerine harekete geçti.

İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB) Güvenilir Ürün Platformu desteğiyle düzenlediği bir toplantıda konuşan İSTİB Meclis Üyesi Muhammet Ali Kılıç, şeker tüketicisi firmalar olarak son dönemlerde bazı sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Bunlardan en önemlisinin üretimi engelleyen, üretim bantlarını durduran, şekerde 'metal kalıntısı' olduğuna dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Genellikle devlet fabrikalarından gelen şekerde metal kalıntısı oluyor. Kısmen özel fabrikalardan da geliyor. Konya'dan gelen 25 tonluk şekeri bir günde işlerken, devlet fabrikalarından gelen şeker zaman olarak çok sürüyor. Çünkü şekerde metal çıkıyor. Metal dedektörleri devreye girdiğinden hattı sürekli kesiyor. Devlet fabrikalarında metal kalıntısı sorunu çözülemez mi? Bir sistem kurulamaz mı?"

Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Can, metal kalıntısının önlenmesi için yapılacak yatırımın maliyetinin yüksek olmadığını belirterek, "Ciddi bütçe istemiyor. Özel fabrikalarda bu yatırımlar yapılıyor. Şeker içindeki metal için önlem alınabilir. Özel fabrikalar bu konuda çok dikkatliler ama gelenlerle ilgili üzerimize düşeni yaparız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mümtaz Sinan da sektörü izleme ve denetimi görevi gereğince sorunların çözümü noktasında adımlar attıklarını vurgulayarak, "Metal kalıntısı için hemen arkadaşlarımızı tüm fabrikalarda çalışma yapmak üzere talimatlandıracağız" diye konuştu.

İlgili Konular: #tarım ve orman bakanlığı #şeker #kalıntı #metal

