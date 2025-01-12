Bakanlık suçluyu buldu: Rüzgâr!
CHP’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, tarihi Ankara Tren Garı’ndaki ağaçların bir gecede kesilerek yerine elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulduğu iddialarını Meclis gündemine taşıdı.
Karasu önergesinde “ağaçların yaşını, kesilmek yerine neden başka bir yere nakledilmediklerini, kesim için herhangi bir kurumdan izin alınıp alınmadığını” sordu. Sorulara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yanıt geldi.
Bakanlık, yanıtında, “Tarihi Ankara Garı’nın yeşil alanında bulunan ve olumsuz hava şartları sebebiyle devrilen ağaçlar, anıt ağaç statüsünde olan tescilli ağaçlardan değildir. Alanda bulunan ağaçların rüzgarlı ve yağışlı havalarda zamanla devrilerek tehlikeye sebebiyet vermesi nedeniyle ağaçların incelenmesi için Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvurulmuştur” dedi.
Yanıtta, elektrikli araç şarj istasyonunun bulunduğu alanın ise ağaçların kesilmesiyle oluşturulmadığı, gar sahasındaki halka açık mevcut otopark alanının kullanıldığı savunuldu. Elektrikli araç şarj istasyonunun bulunduğu alanın bölge içerisinde halkın kolaylıkla erişebileceği bir alan olması ve halihazırda otopark olarak kullanılması nedeniyle seçildiği ileri sürüldü.
CHP’li Karasu, şunları söyledi: “Ağaçların rüzgârlı ve yağışlı havalarda devrildiği iddia ediliyor. Oysa fotoğraflar hiç de onu söylemiyor. Ağaçlar kesilmiş. Tarım il müdürlüğüne başvurulmuş. Peki il müdürlüğü mü onay verdi ? Bu zihniyeti biz Kaz Dağları’ndan, Akbelen’den ve Gezi Parkı’ndan çok iyi tanıyoruz.”
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