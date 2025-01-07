Krom madeni, 114 futbol sahası büyüklüğündeki alana genişlemek için onay aldı: 4 bin ağaç kesecekler

Yayınlanma: 07.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.01.2025 - 04:00

Adana Kozan ve Kayseri Yahyalı sınırları içerisinde kalan krom madeni, sınırlarını genişletecek. Bozefe Maden şirketi, 2010’da 24.89 hektarlık alanda işletmek istediği krom madenine “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” onayını aldı. Ancak, alandan yeterli verim alamadığını belirten şirket, bölgeyi büyütmeye karar verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuran şirkete bu büyümesi içinse “ÇED olumlu” onayı verildi. Bu onayla birlikte alan, 81.17 hektara büyütülecek.

Ayrıca bölgede açık krom ocağının büyütülmesinin yanı sıra, yeraltı ocağı, kırma eleme tesisi, cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi kurulacak. 114 futbol sahası büyüklüğündeki alanda yapılacak çalışmalar ise orman ve tarım arazisi içerisinde kalıyor.Ayrıca faaliyet ilk 17 yıl yeraltında gerçekleştirilecek. 17 yılın ardından yeraltı ocağı, açık ocak işletmesine döndürülecek. Şirketin 9 milyon 892 bin TL harcayacağı projeyle birlikte yılda 63 bin ton maden atığı oluşacak. Çıkan atık, tesis içerisinde depolanacak.

KARAÇAMLAR TEHLİKEDE

Şirketin hazırladığı ÇED raporuna göre çalışma yapılacak olan alan, karaçam ağalarını barındırıyor. Alanın genişletilmesi için yapılacak inşaat sırasında ise dört bin ağaç kesilecek. Bu çalışmalarda yaklaşık 60 hektarlık bölgede traşlama yapılacak. Şirket, daha sonra kesilenin beş katı kadar ağaçlandırma yapılacağını belirtiyor.

YURTTAŞ TEDİRGİN

Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı Şubat 2021’de köy kahvesinde gerçekleştirilmişti. Toplantıya katılan yurttaşlar, bölgedeki derelerin ve yeraltı su kaynaklarında yaşanacak kuraklıktan tedirgin olduklarını dile getirmiş, bunun yanında oluşacak atıkların dere yataklarına karışması ve atıkların bölgede terk edilip gidilmesinden endişelendiklerini belirtmişti.