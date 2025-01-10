Kocaeli'nde ağaçlık alanda ölü bulundu
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir genç, ağaçlık alanında ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Hacıosman Mahallesi’nde bulunan ağaçlık alanda bir gencin hareketsiz halde yattığını gören yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahsın İsmet Kurt (27) olduğu belirlenirken, gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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