Bakanlık 'tağşiş' listesini güncelledi: Kırmızı et, bitkisel macun, tereyağı, bal, yoğurt, peynir...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda Muayene ve Analiz Raporu listeleri güncellendi. İnsan sağlığını tehlikeye atan gıda tacirlerinin suçları gün yüzüne çıktı.

"Kırmızı Liste" olarak bilinen İnsan Sağlığını Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine 3 yeni ürün eklendi. Mersin'de iki ayrı işletmenin pişmiş kırmızı et olarak piyasaya sürdüğü üründe at eti tespit edilirken, İstanbul Kartal'da üretilen bitkisel karışımlı bir macunda ilaç etken maddesi bulundu.

PİŞMİŞ KIRMIZI ET DİYE SATILDI, TEK TIRNAKLI ETİ ÇIKTI

Bakanlığın 22 Nisan 2026 tarihli duyurusunda yer alan ilk iki üründe tüketicinin kırmızı et olarak aldığı gıdanın aslında tek tırnaklı hayvan eti olduğu belirlendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Göksel Yemekçilik Narenciye Gıda Nakliye Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 11.02.2026 parti numaralı pişmiş kırmızı etinde at eti saptandı. Aynı gün, Mersin, Toroslar'daki Onur Tantuni-Mikail Bozce işletmesine ait, son tüketim tarihi 12.02.2026 olan pişmiş kırmızı etin de tek tırnaklı etinden üretildiği ortaya çıktı.

BİTKİSEL MACUNUN İÇİNDEN İLAÇ ÇIKTI

Listeye giren üçüncü ürün, İstanbul Kartal'da üretilen bir bitkisel karışımlı macun. Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından "Pekmez Dünyası" markasıyla satılan Bitkisel Karışımlı Macun adlı, 060 parti numaralı üründe ilaç etken maddesi tespit edildi.

TEREYAĞINA BİTKİSEL YAĞ, YOĞURDA NİŞASTA, BALA ŞEKER: SARI LİSTEYE SEKİZ YENİ ÜRÜN

Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi isimli taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin güncellediği sarı listeye süt ürünlerinden bala, baharattan et ürünlerine kadar sekiz yeni gıda daha girdi.

TEREYAĞI VE YOĞURTTA BİTKİSEL YAĞ OYUNU

Listede ağırlıklı grup süt ürünleri. Trabzon Düzköy'de faaliyet gösteren Ahmet Topaloğlu-Karadağ Süt Ürünleri'nin "Özvarlı Süt Ürünleri" markalı 22102025 parti numaralı pastörize tereyağında bitkisel yağ saptandı.

Ordu Ünye'de üretilen Çiğdem Kuzdere üzerine kayıtlı işletmede 25.02.2026 tarihli tereyağında bitkisel yağ saptandı.

Gaziantep Şehitkâmil'deki Balmio Süt Ürünleri Ticaret-Mehmet Karaoğlan firmasının "Muhittinoğlu" markalı 01 parti numaralı homojenize yoğurdunda ise yine bitkisel yağa rastlandı.

Gaziantep Oğuzeli'nde faaliyet gösteren Damar Süt ve Süt Ürünleri Hububat Kuyumculuk Tekstil Taşımacılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Damar" markalı 001 numaralı kaymaklı yoğurdunda ise nişasta tespit edildi.

LAHMACUNDA TAŞLIK, SUMAKTA GIDA BOYASI

Elazığ Merkez'deki Eroğlu Yemekçilik Gıda İnşaat Taahhüt Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Eroğlu Group'a ait pişmiş lahmacunda kıyma yerine sakatat, yani taşlık kullanıldığı belirlendi.

Antalya Serik'teki Kamaş Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin "Kamaş" markalı 52027082 parti numaralı 1 kilogramlık sumağında ise gıda boyası bulundu.

ÇİÇEK BALINDA TAĞŞİŞ

Kayseri Melikgazi'de faaliyet gösteren Gülsan Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin iki ayrı markalı süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi. Aynı firmanın "Balbazar" markalı 202407009 parti numaralı ürünü ile "Gülsan" markalı 28 parti numaralı süzme çiçek balı da listeye girdi. Ülkede en sık karşılaşılan tağşiş yöntemlerinden biri olan bal sahtekarlığında, arı ürününün yerine şurup, şeker ya da başka katkılar ekleniyor.

PEYNİRDE YAĞ ORANI STANDARDIN ALTINDA

Bakanlığın temel özelliği etkileyen içerik eksikliği kategorisinde ise Aksaray, Ortaköy'deki Şerefoğlu Nakliye Yem Gıda ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Sühabey" markalı 249 parti numaralı yarım yağlı taze beyaz peyniri yer aldı. Üründe yağ oranının olması gerekenin altında olduğu belirlendi.