Bakanlık tarafından görevden alınmıştı... Eski belediye başkanı CHP’den istifa etti!
Erdek'te belediye başkanlığı yaparken hakkındaki suçlamalar nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Hüseyin Sarı ve eşi Özlem Sarı, CHP’den istifa etti.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 10 yıl Ticaret Odası Başkanlığı yapan ve yerel seçimler öncesinde CHP’den Erdek belediye başkan aday adayı olmasına rağmen aday gösterilmeyen Özlem Sarı ile Erdek’te 4 dönem belediye başkanı olarak görev yürüten eşi Hüseyin Sarı, CHP’den istifa etti.
"BAĞIMSIZ ADAY OLACAK" İDDİASI!
Diğer yandan, Özlem Sarı’nın Erdek’te bağımsız belediye başkan adayı olacağı iddia edildi.
Göz Atın
NE OLMUŞTU?
Hüseyin Sarı, Erdek Belediye Başkanlığı yaptığı yıllarda ’ihaleye fesat karıştırma’ ve ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçları ile kamuoyunun gündemine gelmiş ve ardından İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle görevinden alınmıştı.
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