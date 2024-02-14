CHP belediye başkan adaylarını açıkladı, kurmaylar istifa ve eleştirilere yanıt verdi: Değişimi sağlıyoruz

Yayınlanma: 14.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.02.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin kritik bölgelerdeki belediye başkanı adaylarını belirlemek için merkez yönetim kurulu ve parti meclisi üyeleriyle çok sayıda toplantı düzenlendi. Saatler süren toplantılarda ilk olarak tartışmasız bölgeler ele alınırken sonrasında Çankaya ve İstanbul’un ilçeleri gibi tartışılan bölgeler değerlendirildi.

Toplantılarla CHP, 1393 seçim çevresinden 1090’ı için adayını açıklamış oldu.

‘İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ’

İsimlerin paylaşılmasından sonra art arta istifalar gelmeye başladı. CHP’de milletvekili, genel başkan yardımcısı ve genel sekreter olarak görev yapan Gürsel Tekin sosyal medyadan yaptığı açıklama ile CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Tekin “Ne yazık ki geçen zamanda CHP Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır. Eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür” dedi.

Tekin’in ardından Adana’nın Çukurova ilçesinin belediye başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay CHP’den istifa ettiklerini duyudu.

Aday gösterilmeyen Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş ise “Geçmiş olsun ülkem. CHP bu sınavda ikmale kalmış, halkla inatlaşmış, değişim söylemleri yalan olmuştur” ifadelerini kullandı.

‘PARTİ KÜLTÜRÜNÜ BELİRLER’

İstifaları ve yapılan tepki eylemlerini değerlendiren parti kurmayları, “Her doğum sancılı olur. Partide bir değişim yaşanıyor. Bir yapı da buna direnmeye çalışıyor. Bu değişimin önünü şartlar ne olursa olsun açacağız” dedi. Adaylığı açıklanan isimlerin genç olmasına gelen eleştirilere yanıt veren kurmaylar, “Partimizde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Ali Dinçer, Ankara adayı olduğunda 31 yaşındaydı. 30 yaşlarındaki arkadaşlarımızı ilçelerde aday yaptığımızda bazıları direnmeye çalışıyor. Biz partinin 5-10 yıl sonraki geleceğine yatırım yapıyoruz. Partide örgüt içinden gelen kişilerin aday yapılmaması en büyük eleştiri konusuydu. Biz şimdi partinin bir sonraki dönemlerde büyükşehirde aday olacak insanlarını, parti yönetiminde yer alabilecek kişilerini yetiştiriyoruz. Partinin yeni nesline tecrübe kazandırıyoruz. Bu arkadaşlarımızın hepsi parti kültürünü bilen, sokakta partinin mücadelesini veren arkadaşlarımız. Bu nedenle Çankaya adayı olarak 31 yaşındaki parti meclisi üyesi Hüseyin Can Güner’i gösterdik. Bodrum’da 29, Çeşme’de 32 yaşında bir arkadaşımızın aday olması bizim için çok değerli” diye konuştu.