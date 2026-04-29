Bakanlık tarih vererek uyardı: Ülke genelinde sıcaklık düşecek, kar ve sağanak geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından 1 Mayıs cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşeceğini açıkladı.

Ülke genelinde serin ve yağışlı havaların etkili olacağını belirten Bakanlık, "Vatandaşlarımızın sıcaklıklardaki düşüşle meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları önem taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

BEKLENEN EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadiseleri görülebilir. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor.

1 Mayıs – 6 Mayıs 2026 tarihleri arası beklenen en düşük sıcaklıklar: Ankara 3, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4, Sivas 5 derece"