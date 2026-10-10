Bakanlık torpilini resmen itiraf etti: ‘70 üyemizi referansla hakim-savcı yaptık’

Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, katıldığı televizyon programında itirafta bulundu. Ağdemir "Bakanlık bize bir ayrıcalık tanıdı, 2 sene içerisinde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık" dedi.

Ağdemir Bengü Türk TV'de katıldığı programda Barolarına üye olan avukatları bakanlıkla görüşerek hakim savcı yaptıklarını itiraf etti.

Ağdemir konuya dair şu sözleri kullandı:

"Hakim savcı olmak isteyen arkadaşlarımıza referans oluyoruz. Yaklaşık bizim 2 senelik çalışma dönemimizde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık. Bizler referans olduk, bakanlıklarla görüştük. Sağ olsunlar bize o anlamda da bakanlık bir ayrıcalık tanıdı. Genç meslektaşlarımıza refere ederek onları istedikleri dalda yetişmelerine sebep olduk."

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Ağdemir'in sözlerine tepki göstererek "Geçiş garantili köprü, uçuş garantili havalimanı derken vizyonu iyice genişlettiler. Hakimlik garantili 2 No'lu Baro!" ifadelerini kullandı.