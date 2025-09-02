Bakanlık yeni 'ifşa' listesini açıkladı: Gazlı içecekten ilaç çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini güncelledi. 2 Eylül tarihli ifşa listesinde 6 yeni ihlal yer aldı.

5 firmanın alkolsüz gazlı içecek, macun gibi ürünlerinde ilaç etken madde kullandıkları tespit edildi. Danacı Koç adlı işletmenin de toz biberde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya kullandığı belirlendi.

GAZLI İÇECEKTE İLAÇ, BAHARATTA BOYA...

Bakanlık "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesini güncelledi.

Yeni ifşa edilen listede yer alan gazlı içecekler ve baharatta ilaç ve boya kullanıldığı ortaya çıktı.

O MARKALAR L İSTEDE

Bakanlığın bildirdiğine göre; Diblong marka ginseng macunun içinde olmaması gereken bir ilaç olduğu tespit edildi. Fx Lady Man Slim Plus markasının Powdre Tea soğuk içeceğinde de ilaç etken maddesi bulunduğu belirtildi. Vigro Ginseg Drink markasının tutti frutti aromalı içeceğinde de ilaç etken maddesine rastlandı.

Diğer yandan The Brouzzer adlı markanın karışık meyve aromalı gazlı içeceğinde olmaması gereken bir ilaç bulunduğu ifade edildi. İlaç etken maddesi tespit edilen bir diğer ürün de Vigro for Men markasının ginseng içeceği oldu.