Bakanlık yeni yıla hızlı başladı, 2026’nın ortasında projelerin verileri dikkat çekti

Türkiye’de 2026 projeler açısından hızlı adımlarla başladı. Birçok noktada orman sınırları değiştirilirken bazı alanlar da ihaleyle madenlere açıldı. Henüz mayıs ayı bitmemişken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) verileri dikkat çekti. ÇED verilerine göre şirketler, 1 Ocak’tan 29 Mayıs’a kadar olan süreçte 1366 proje için adım attı. Bakanlık bu arada 307 projeye “ÇED olumlu” kararı verildiğini duyurdu. Bunun yanı sıra 1219 proje de ÇED bile aranmadan onaylandı.

Dikkat çeken diğer kategori ise madenlerden oluştu. İktidar ocak ayının başından bu zamana kadar 467 maden projesini onayladı. Bunların 416’sına “ÇED gerekli değildir” denirken, 51 tanesine de “ÇED olumlu” kararı verildi. Aralarında önemli iş insanlarının da projeleri yer aldı. Mehmet Cengiz’in şirketlerinden Eti Alüminyum’un, Antalya Akseki’deki Giden Gelmez Dağları’nda boksit ocağı için başvuru ilerleme kaydetti.

İDK TOPLANDI

Su kaynaklarını riske atacağı belirtilen ve geri dönüşü mümkün olmayacak zararlara yol açacağı aktarılan projeye ilişkin inceleme değerlendirme komisyonu da geçen günlerde toplandı. Komisyon kararının ardından projenin gideceği nokta netleşecek.

Rüzgâr enerji santralları (RES) için de yoğun geçen bir yıl oldu. Temiz enerji olmasına karşın uzmanlar, RES’lerin doğru yerlere yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu yıl 92 RES projesine onay verildi. Aralarında Cumhuriyet’in de daha önce gündeme getirdiği projeler yer aldı. Kazancı Holding bünyesindeki Aksa Enerji, aşamalarını tamamladı. Onay duyurusunun yakın zamanda yapılması beklenen projeyle birlikte Eskirşehir Tepebaşı’na 18 türbin dikilecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı alanda beş bin ağacın kesileceğini belirterek projeye olumlu görüş vermedi.