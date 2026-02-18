Bakanlıktan ASKİ'ye para cezası ve suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemeler gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde, Gerede Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait atık su kolektör hattı üzerinde meydana gelen taşmaların, Ankara’ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası’na karıştığının tespit edildiği ifade edildi.

"SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU"

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bakanlık ekiplerimizce yapılan denetimlerde; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Gerede Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait atık su kolektör hattı üzerinde meydana gelen taşmaların, Ankara’ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası’na karıştığı tespit edildi.

Çevre Kanunu kapsamında; içme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili olarak ASKİ Genel Müdürlüğü’ne 2 milyon 98 bin TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu."