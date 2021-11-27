Bakanlıktan 'biz oynatmadık' açıklaması
Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği Züccaciyeciler Derneği organizasyonun galasında dansöz oynatılması üzerine bakanlıktan açıklama yapıldı.
Ticaret Bakanlığı, Züccaciyeciler Derneği organizasyonunda yer alan dansöz oynatılma görüntüsünün Bakanlıkça desteklenmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti.
Bakanlığın açıklamasında, "Ticaret Bakanlığının 'yemek organizasyonu ve eğlence' gibi bir desteği bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Bahsi geçen yemek organizasyonu ve ortaya çıkan görüntünün Ticaret Bakanlığınca desteklenmesinin "kesinlikle söz konusu olmadığı" vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ticaret Bakanlığının 'yemek organizasyonu ve eğlence' gibi bir desteği bulunmamaktadır. Adı geçen derneğin kendi inisiyatifiyle düzenlediği anlaşılan, Bakanlığımızla ve Bakanlığımızın verdiği desteklerle hiçbir ilgisi bulunmayan söz konusu etkinliğinde ortaya çıkan görüntünün Ticaret Bakanlığı ile ilişkilendirilmesinin maksatlı olduğu değerlendirilmektedir."
İNCELEME BAŞLATILACAK
Açıklamada, Bakanlığın onayı ve bilgisi dışında Bakanlık logosunu kullananlar hakkında da gerekli idari incelemelerin başlatılacağı bildirildi.
Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, sektörel bir derneğin Antalya'daki bir otelde düzenlenen etkinliğinin gala gecesinde dansöz oynatıldığına ilişkin görüntüler yer almış, söz konusu organizasyonun Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiği iddia edilmişti.
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