Bakanlıktan 'Çanakkale Köprüsü'nde kamu zararı' haberlerine yanıt

19 Mart 2022 Cumartesi, 19:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletme süresinin (toplam 16 yıl 6 ay 12 gün) hiçbir şekilde değişmeyeceği ve projenin erken bitirilmesi durumunda ortaya çıkacak sürenin, işletme süresine dahil edileceğinin sözleşmede yer aldığı bildirilerek, "Sözleşmedeki bu hükümle, yüklenicinin projeyi erken bitirmesi teşvik edilmesi sayesinde, açılışın öngörülenden 1,5 yıl erkene alınması mümkün olmuş, böylece 622,5 milyon avro tasarruf sağlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Görevli Şirkete yapılacak garanti ödeme tutarlarının bir sözleşme oyunuyla 395.847.000 avro artırıldığını tespit ettik. Uygulama sözleşmesindeki bir madde oyunuyla, köprünün kamuya devri için sözleşme süresi sonu olarak 28.05.2034 tarihi belirlendiği için köprünün fiili açılış tarihi öne çekildiği halde, kamuya devir tarihi öne çekilmiyor!" açıklamasında bulunmuştu.

"622,5 MİLYON AVRO TASARRUF SAĞLANMIŞTIR"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, buna verdiği yanıtta "Yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin 5 maddesi, yapım ve işletme süresinin (toplam 16 yıl 6 ay 12 gün) hiçbir şekilde değişmeyeceğini açık ve net biçimde ifade etmektir. Öte yandan projenin erken bitirilmesi durumunda ortaya çıkacak sürenin, işletme süresine dahil edileceği de sözleşmede yer almaktadır. Sözleşmedeki bu hükümle, yüklenicinin projeyi erken bitirmesi teşvik edilmesi sayesinde, açılışın öngörülenden 1,5 yıl erkene alınması mümkün olmuş, böylece 622,5 milyon avro tasarruf sağlanmıştır" dedi.

Projenin, 2 milyar 545 milyon Euro yatırım tutarı ile tamamlandığı söylenen açıklamada, "Görevli şirket tarafından ödenen 'Kamulaştırma bedeli', 'İşletme ve Ağır bakım maliyeti' ile 'Finans maliyeti' de dahil olmak üzere, toplam hesaplanan (yaklaşık maliyet nominal değerlerle) 4 milyar 329 milyon avro iken, görevli şirkete devletin taahhüt ettiği garanti bedeli ise 3 milyar 796 milyon avrodur. Bu bedel, işletme süresinin erken başlamasına rağmen yüzde 12 daha azdır. Yani iddia edilen zarar, tamamen hayal ürünü ve iftiradır" değerlendirmesi yapıldı.

Ortaya atılan iddiaların, kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme maksadı taşıdığı söylenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Muhalefet etmenin, milletine, devletine düşmanlık etmek olmadığını defalarca tekrarladık. Bu düşmanca çizgiden vazgeçmeleri, yalanlara milletimizi yanıltmamaları, uydurma iddialarla ve tehditlerle yabancı turist ve yatırımcıları Türkiye'ye gelmekten alıkoymak için gösterdikleri çabayı bırakmaları konusunda kendilerini defalarca uyardık. Onlar bu yoldan vazgeçmeyince de çeşitli iftiralarıyla ilgili hukuki süreçleri başlattık. Onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik. Ancak yalanı, iftirayı, karalamayı bir ideoloji olarak benimsemiş bu kişiler, boşa çıkan her iddialarından sonra yeni bir tanesine sarılarak 'muhalefet yapıyormuş' gibi görünmeye çalışmaktan vazgeçmiyorlar. Biz de ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeceğiz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten.

NE OLMUŞTU?

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yapılan milyarlarca liralık vurgunu paylaşmıştı.

Kaynak olarak CİMER’i gösteren Yavuzyılmaz büyük vurgunu Twitter hesabından “AK Parti’nin Çanakkale Köprüsü’ndeki vurgunu” sözleriyle açıklamıştı. Yavuzyılmaz, yap – işlet - devret modeliyle yapılan Çanakkale Köprüsü’nde sözleşme oyunuyla görevli şirkete ödenecek paranın 395.847.000 Euro artırıldığını söylemişti.