Bakanlıktan, Gaziemir Belediyesi'nin "İzmir’in Çernobili" başvurusuna yanıt

19 Mayıs 2022 Perşembe, 16:17

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Nükleer Düzenleme Kurumu, "İzmir'in Çernobili" olarak bilinen nükleer atıkların gömülü olduğu alanın temizlenmesi ve sorumlularının ortaya çıkarılması için Gaziemir Belediyesi'nin yaptığı başvuruya "İlgili kurumlarla çalışmalar yürütülmektedir" yanıtını verdi.

Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu Radyasyondan Korunma Dairesi Başkanı Sabri Hızarcı imzasıyla Gaziemir Belediyesi'ne gönderilen yazıda, "İlgi yazınız incelenmiştir. İlgi yazınızda belirtilen Aslan Avcı Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Emrez Mahallesi'nde bulunan fabrika sahasının çevresel iyileştirme faaliyetleri kapsamında ilgili kurumlarla çalışmalar yürütülmektedir. Konuya ilişkin gelişmelerin ilgili kurumlarca bildirileceği değerlendirilmektedir" denildi.

HALİL ARDA: CEVAPLAR GAYRİ CİDDİ

Belediye tarafından 25 Nisan'da yapılan başvuruya 19 gün sonra verilen yanıtın gayriciddi olduğunu savunan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise duruma tepki gösterdi. Arda, 70 dönümlük alanda normal değerin 7 bin 291 katı radyasyon tespit edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Beni laf ebeliği yapmakla suçluyorlar. Ancak esas kendileri yapıyor. Temizleyecek olanlar hedef saptırıyor. Resmi yazıyla sorayım dedim. Bizi ikna etsinler. Ne tür bir çalışma var, hangi aşamada? 'Resmi yazıma ciddi bir cevap verirler' diye düşündüm. Adamların hayatı gayri ciddi. Halen bana tek satırlık bir şey yazıyorlar. 'İlgili kurumlar gerekli çalışmayı yürütüyor' diye. Hangi adımları attınız? Bir İzmir milletvekili 'Tarihin en büyük cezasını kestik' diyor. Tahsil ettiniz mi etmediniz mi? Makbuzu gönderin. Tahsil edilmemiş cezanın anlamı yok. Oraya tahsil edilemeyen cezaya karşılık el koysunlar, temizlesinler. Laf ebeliği yapmasınlar. İnsanların kafasını bulandırmak istiyorlar. Görevlerini yapsınlar. Cevaplar gayri ciddi. Ciddiyete davet ediyorum."

"HESABINI VERECEKLER"

Alanın temizlenmesi için yeniden çağrı yapan Arda şöyle konuştu:

"Masumane bir isteğimiz var. Burası temizlensin. Kimseyi suçlamıyoruz. Orayı temizleyemeyen insanlar şimdi kalkıp beni suçluyorlar. Ben siyasi dil kullanmıyorum. Bunlar buraya nasıl geldi? Kurşun çubuklar, nükleer atıklar ülkeye nasıl sokuldu, hangi yolla geldi? Hurdacıdan aldığını söylüyorlar. Kimdir bunlar biliniyor. Bu tip atıkların üste para verilerek ülkelere sokulduğu söyleniyor. Ortada başka hesaplar mı dönüyor? Bunun üstüne dahi gitmiyorlar. Her şeyin altında kaldılar. Kestikleri ceza tahsil edildi mi? Nükleer atıklar nereden geldi? Bu iki meseleye cevap versinler. Temizlemenin maliyet bahanesi var belki ama bunların yok. 5 milyon 200 bin lira ceza makbuzu nerede? Anlaşıldı, buranın temizliğini CHP iktidarında biz yapacağız. Bu ortaya çıktı ama hesabını verecekler."