Bakanlıktan iki belediyeye para cezası

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mersin Tarsus'ta dere kenarına çöp kamyonuyla atık döküldüğü ihbarı üzerine, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Denetimler sonucu Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun, Tarsus Karabucak Ormanı yakınlarındaki su kanalı kenarına atık döktüğünün belirlendiği aktarılan açıklamada, "Çevre Kanunu gereği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 1 milyon 869 bin Türk lirası idari ceza uygulandı" ifadelerine yer verildi.

Yenişehir ilçesinde yapılan incelemede de Yenişehir Belediyesi'ne ait araçların, kurumuş dere yatağına inşaat yıkıntısı, mobilya, park ve bahçe atıklarını döktüğü tespitine yer verilen açıklamada, "Çevre Kanunu gereği Yenişehir Belediye Başkanlığına 1 milyon 869 bin Türk lirası ceza uygulandı. Sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.