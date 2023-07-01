Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 5 milyonluk ceza
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından işletilen 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi olmadığını öne sürerek, toplamda 5 milyon 260 bin TL para ceza kesti.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında gerginlik sürüyor. Bakanlık Örnekköy'deki kentsel dönüşüm inşaatındaki eksik beton iddiasını araştırmaya başlamışken şimdi de iki kurum arasında belge krizi patlak verdi.
GündemeBakış'ın haberine göre; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, İZSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki 40 arıtma tesisinin Çevre İzin Belgesinin olmadığı belirledi.
Yaşanan gelişme sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İZSU'ya toplamda 5 milyon 260 bin 64 lira para cezası kesti.
Bakanlık, geçtiğimiz yıl da Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ne yeterince arıtma yapılmadan çıkış suyunu denize verdiği gerekçesi ile 1 milyon 978 bin 767 lira para cezası kesmişti.
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