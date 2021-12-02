Bakanlıktan İzmir'de büyük satış

02 Aralık 2021 Perşembe, 19:04

Bakanlık tarafından Çeşme'de satışa çıkarılan araziler arasında 5 konut alanı, 2 turizm tesisi alanı ve 1 makilik alan yer alıyor. Gaziemir'de 3 konut alanı ve Bayındır'da ise 1 sanayi alanı satış listesinde. Satış fiyatları 1 milyon 614 bin TL ile 21 milyon 717 bin TL arasında değişen 12 araziden toplam 90 milyon 106 bin 889 TL gelir elde edilecek.

Vadeli, KDV'den muaf ve açık artırma ile satılacak arazilerin satış toplantısı, 14 Aralık Salı günü saat 10:30'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapılacak. Araziler için yüzde 25'i peşin ve 24 ay vade ile ipotekli tapu verilecek.