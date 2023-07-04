Bakanlıktan İzmir'in yeni tranvay hattına onay

Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:35

Güncelleme: 04.07.2023 - 12:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karşıyaka’da Örnekköy - Yeni Girne arasında hizmet verecek olan 5.15 kilometrelik yeni tramvay hattına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED gerekli değildir kararı verdi.

Projenin 18.60 olarak hesaplanan kura göre yaklaşık maliyeti 912 milyon 739 bin TL olarak belirlendi. Ancak dolar kurunun 26 TL’yi geçmesiyle projenin maliyeti de 1 milyar 300 milyon TL’nin üzerine çıkmasına sebep oldu.

Bakanlığın kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yakın zamanda proje için düğmeye basması bekleniyor.