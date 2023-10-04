Bakanlıktan sarıklı, cübbeli gerici kamp

Yayınlanma: 04.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2023 - 04:00

Etkinliğin görüntülerini, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu paylaştı. Çervatoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın övünerek bahsettiği kampa (Fındıklıların ve kurum olarak belediyemizin gezmeye bile giremediği bu alanda) giren bu garip insanların hangi spor dalı ile meşgul olduklarını anlayamadık. Fındıklı ilçesi laik, demokratik Cumhuriyetin şirin bir kasabasıdır” dedi.



Çervatoğlu, “Yetkililere bir kez daha sormak isteriz biz bu spor dalını anlamadık tanımlayabilir misiniz? Fındıklı halkı karanlıklara ve gericiliğe geçit vermeyecek” ifadelerini kullandı. Çervatoğlu, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede de “Gençlik kampının salonlarını sivil kuruluşlara da tahsis eden Gençlik ve Spor Bakanlığı bu kuruluşlara tarikatları da ekledi” diye konuştu.